В Карабахе заметили незаявленную технику российских миротворцев

@SputnikArmenia / Telegram

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и боевые машины пехоты (БМП-2) Вооруженных сил (ВС) России сняли на видео в Нагорном Карабахе. Ролик опубликовал Telegram-канал «Sputnik Армения».

Уточняется, что техника двигалась по дорогам в зоне ответственности миротворческой миссии.

Материалы по теме Ключ к Карабаху Азербайджан отбил у Армении город Шуши. Почему две страны воюют за него уже сто лет? Особенности национальной трагедии Поражение в Карабахе стало ударом для Армении. Как изменилась страна после капитуляции?

Telegram-канал «Военный обозреватель» в свою очередь отмечает, что задействование БМП-2 и «Градов» в миссии в Карабахе ранее не заявлялось. Предположительно, на кадрах замечено движение подразделений 102-й военной базы ВС России.

Первые самолеты с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах 10 ноября, сразу после совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий. Сообщалось, что всего в зону конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Согласно договоренностям, Ереван и Баку должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор.