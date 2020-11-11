Российские миротворцы отправились в район операции в Карабахе

Прибывшие в Армению российские миротворцы отправились в район операции в Нагорном Карабахе для контроля за прекращением огня и военных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будут выставлены российские наблюдательные посты, уточнили в военном ведомстве. Всего в Армению доставили более 400 российских военнослужащих-миротворцев.

Всего в зону конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и спецтехники.

9 ноября главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении военных столкновений, но каждый раз договоренности нарушались.