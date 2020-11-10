Захарова опровергла связь российско-турецкого центра с миротворцами в Карабахе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла связь российско-турецкого центра в Азербайджане с миротворческой операцией в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в российском МИД, роль Анкары в миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе ограничивается созданием российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции. Он будет создан на принадлежащей Азербайджану территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху.

«Здесь нужно четко понимать, что речь идет уже не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а совершенно другой миссии, другой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи», — сказала Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.

В Баку назвали случившееся победой. В Ереване потеря территорий вызвала массовые беспорядки.