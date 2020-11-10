В США прокомментировали соглашение по Карабаху

В США прокомментировали договоренность Москвы, Баку и Еревана о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Отмечается, что Вашингтон будет рад видеть прекращение боевых действий в регионе. «Мы еще не можем комментировать конкретные детали [нынешнего режима] прекращения огня или следующие шаги. Любые вопросы о том, как стороны воспринимают новые договоренности, следует задавать им [самим]», — сказал собеседник агентства.

Ранее главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении военных столкновений, но каждый раз договоренности нарушались.