ООН отреагировала на договоренность Москвы, Баку и Еревана в Карабахе

ООН отреагировала на договоренность Москвы, Баку и Еревана о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация приветствует такие меры и сделает все, чтобы содействовать сторонам в исполнении соглашений. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы очень благодарны российским властям за то, что они сделали», — сказал Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш «вздохнул с облегчением» в связи с информацией о достижении договоренностей. Также Дюжаррик выразил надежду на то, что это положит конец страданиям гражданского населения. «Мы приветствуем, что эта договоренность была достигнута. Мы сделаем все, что сможем с нашей стороны, для того чтобы поддержать стороны в исполнении этих соглашений», — заключил он.

9 ноября главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении военных столкновений, но каждый раз договоренности нарушались.