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Макрон сделал предупреждение Турции по Нагорному Карабаху

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: Guillaume Horcajuelo / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал предупреждение Турции, потребовав от нее прекратить провокации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Макрон изучает достигнутые договоренности о прекращении огня, но подчеркнул, что любые долгосрочные соглашения должны учитывать интересы Армении. Турция же, по мнению французского лидера, должна воздерживаться от любых действий, которые могут ставить под угрозу будущее соглашение.

9 ноября главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении военных столкновений, но каждый раз договоренности нарушались.

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