Пашинян рассказал об условиях предотвращения войны в Карабахе

Для предотвращения войны Армения должна была отдать Азербайджану пять районов вокруг Карабаха. Об этом условии заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, армянский народ, скорее всего, не поддержал бы это решение.

«Могла быть предотвращена война? Да, если бы мы согласились на сдачу пяти районов вокруг Карабаха. Но и в этом случае статус Карабаха не был бы окончательно решен. Что бы вы мне сказали, если бы я спросил — сдать эти территории вокруг Карабаха? Думаю, что никто бы не согласился, в том числе и я», — сказал политик.

Ранее 10 ноября сообщалось, что секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) Самвел Бабаян в знак протеста против заключения мира с Азербайджаном ушел со своего поста и отказался от звания «Герой Арцаха».

9 ноября главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении военных столкновений, но каждый раз договоренности нарушались.