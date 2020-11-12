Министр обороны Азербайджана встретился с командующим российскими миротворцами

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, командующим российскими миротворческими силами. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает «Sputnik Азербайджан».

Стороны обсудили вопросы организации и осуществления миротворческой миссии, пояснили в азербайджанском Минобороны.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно документу, армянская и азербайджанские силы остаются на занятых позициях. До 15 ноября под контроль Баку переходит Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, до 1 декабря — Лачинский район.

Вдоль линии соприкосновения и коридора, соединяющего Армению и Карабах, будут развернуты российские миротворцы.

На территорию Карабаха и близлежащих районов вернутся беженцы, процесс будет проходить под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.