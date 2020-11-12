В Армении предложили выступить против российских миротворцев в Карабахе

Правящая парламентская фракция «Мой шаг» предложила оппозиции, выступающей за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выступить против российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сторонники Пашиняна в своем заявлении подчеркнули, что для обсуждения правомерности соглашения о прекращении войны, оппозиция должна заявить, что выступает против российского посредничества и согласна продолжить войну. По мнению представителей фракции, оппозиционные силы также должны представить «дорожную карту достижения победы в возобновляемой войне».

Главы России, Армении и Азербайджана 10 ноября приняли заявление, которое предполагает прекращение боевых действий и размещение миротворцев вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Срок пребывания контингента составит пять лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки, если ни одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

Кроме того, согласно принятому заявлению, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

После этого в Ереване начались массовые протесты. Армянская оппозиция предъявила премьер-министру Николу Пашиняну ультиматум с требованием его отставки. В противном случае оппозиционеры обещают так или иначе решить вопрос «устранения Пашиняна и его политической команды от власти».