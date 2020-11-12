Россия отправит вертолеты для миротворческой операции в Нагорном Карабахе

В миротворческой операции в Нагорном Карабахе будут задействованы вертолеты армейской авиации воздушно-космических сил (ВКС) России Ми-8 и Ми-24. Об этом сообщили в министерстве обороны, передает телеканал «Звезда».

Так, вертолеты будут осуществлять мониторинг районов контроля за прекращением огня и военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Кроме того, вертолеты ВКС РФ помогут доставить материально-техническое имущество и личный состав миротворческого контингента в труднодоступные районы. Восемь летательных аппаратов доставят на аэродром в Ереван самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан».

Ранее Минобороны отправило в Нагорный Карабах миротворческий контингент, в его состав вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Его основу составили подразделения 15 отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа. Личный состав и техника отправлены в Карабах самолетами Ил-76.

Совместное заявление, принятое премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.