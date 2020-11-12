В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента

В Армении бывший вице-спикер парламента Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Эдуард Шармазанов был задержан правоохранительными органами, заявил журналистам адвокат Тигран Атанесян. Об этом сообщает РИА Новости.

Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело из-за акции протеста в Ереване, которую устроила оппозиция у стен правительства и парламента. Дело заведено по статье «Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка», которая предусматривает до двух месяцев ареста.

Атанесян сообщил, что также был задержан представитель верховного органа партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. «Задерживают всех активных политических деятелей, чтобы лишить лидерства», — заявил он.

Он добавил, что, скорее всего, задержанных перевезут в изолятор временного содержания.

Ранее армянская оппозиция предъявила премьер-министру Николу Пашиняну ультиматум с требованием его отставки. В противном случае оппозиционеры обещают так или иначе решить вопрос «устранения Пашиняна и его политической команды от власти».

Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как Никол Пашинян и лидеры России и Азербайджана подписали трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку будут переданы три района. В регион входят российские миротворцы.