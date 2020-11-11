Оппозиция Армении заявила о кризисе после попытки отправить в отставку Пашиняна

Оппозиция в Армении объявила о парламентском кризисе после провалившегося заседания совета парламента. Об этом сообщил секретарь партии «Процветающая Армения» Арман Абовян, передает ТАСС.

Он заявил, что кворум не собрался, заседание совета парламента не состоялось. «Это означает, что в стране парламентский кризис. Мы будем продолжать бороться, используя все возможности конституции», — сказал Абовян

Ранее оппозиционные фракции парламента Армении предъявили Пашиняну ультиматум: он должен до полуночи уйти в отставку, в противном случае вопрос его отстранения от власти будет решен. Позднее армянская оппозиция в парламенте не смогла отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна, подписавшего заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Внеочередное заседание, созванное для рассмотрения вопроса об отставке Пашиняна, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Карабахе. По условиям документа, воюющие стороны остаются на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку передадут три района. В регион входят российские миротворцы.