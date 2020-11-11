Армянская оппозиция не смогла отправить в отставку Пашиняна

Оппозиция в парламенте Армении не смогла отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна, подписавшего заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом 11 ноября сообщает «Интерфакс».

Внеочередное заседание, созванное для рассмотрения вопроса об отставке Пашиняна, не состоялось из-за отсутствия кворума. «На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли», — рассказала оппозиционный депутат Наира Зограбян.

На митинге перед зданием парламента оппозиция призвала своих сторонников разойтись по домам и ждать новых указаний.

«Расходимся, но с условием, что завтра продолжаем наши действия», — заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян.

Ранее оппозиционные фракции парламента Армении предъявили Пашиняну ультиматум: он должен до полуночи уйти в отставку, в противном случае вопрос его отстранения от власти будет решен.

Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Карабахе. По условиям документа, воюющие стороны остаются на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку передадут три района. В регион входят российские миротворцы.