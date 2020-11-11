Жена избитого спикера парламента Армении рассказала о его состоянии

Жена спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, который был избит протестующими, рассказала о его состоянии. Об этом 11 ноября сообщает «Sputnik Армения».

Гоар Абаджян сказала, что ее муж находится в одной из клиник Еревана. «Он в сознании, его жизни ничего не угрожает, продолжает проходить лечение», — добавила она.

Издание пишет, что Абаджян опровергла появившиеся в социальных сетях слухи о состоянии Мирзояна. Например, сообщалось, что он перенес клиническую смерть.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал избивших Мирзояна предателями родины.

В ночь на 10 ноября случился конфликт между охраной Мирзояна и протестующими против прекращения войны в Нагорном Карабахе манифестантами. Спикера парламента выволокли из служебной машины, избили и оставили лежать на асфальте в крови.

Массовые беспорядки начались в Ереване после того, как Пашинян вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении войны в Карабахе. По документу, армянская сторона теряет часть территорий, которые контролировала. В регион входят российские миротворцы.

Армянская оппозиция назвала случившееся предательством и предъявила ультиматум Пашиняну.