Раскрыты планы оппозиции против Пашиняна

Представитель партии «Дашнакцутюн» («Армянская революционная федерация») Ишхан Сагателян на митинге против решений действующей власти на площади Свободы в Ереване раскрыл планы оппозиции. Об этом пишет «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

«Первое — создать Комитет спасения родины, что мы уже сделали. Второе — немедленно требовать отставки Никола Пашиняна [с поста премьер-министра] и властей. Третье — спасти проданные предательством наши земли», — заявил Сагателян.

Ранее 11 ноября стало известно, что на митинге в Ереване были арестованы представители нескольких оппозиционных партий, в том числе лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян. Пресс-секретарь партии Ивета Тоноян назвала аресты «политическими репрессиями». К требованию отставки Пашиняна присоединились также четыре парламентские партии непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября после принятия трехстороннего соглашения лидерами России, Армении и Азербайджана по Карабаху. Согласно договоренностям, стороны конфликта должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в регион 1960 военнослужащих.