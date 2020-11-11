Столкновения протестующих с силовиками в центре Еревана попали на видео

Столкновения протестующих с силовиками на оппозиционном митинге на площади Свободы в центре Еревана попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

«Стычки протестующих с полицейскими становятся все жестче», — подписана публикация. На видеосъемке можно наблюдать, как силовики пытаются оттеснить большое количество агрессивно настроенных протестующих.

Ранее стало известно, что на митинге в Ереване были арестованы представители нескольких оппозиционных партий, в том числе лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян. Пресс-секретарь партии Ивета Тоноян назвала аресты «политическими репрессиями». Оппозиция требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Беспорядки и протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после приятия трехстороннего соглашения лидерами России, Армении и Азербайджана по Карабаху. Согласно договоренностям, стороны конфликта должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в регион 1960 военнослужащих.