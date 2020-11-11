В Армении задержали лидера оппозиции

Служба национальной безопасности (СНБ) задержала на митинге в Ереване лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом сообщила представитель партии Ивета Тоноян, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».

«Власти вместо того, чтобы преодолеть свои страхи, комплекс неполноценности в очередной раз они идут на задержание Царукяна. Они так и не осознали, что не смогут задержать или арестовать три миллиона человек», — сказала Тоноян, отметив, что руководство страны «пытается свалить ответственность» за подписание соглашения по Нагорному Карабаху на других. Она также назвала задержание оппозиционера политической репрессией.

Помимо Царукяна, СНБ задержала членов других партий Айка Мамиджаняна, Эдуарда Шармазанова, Ваграма Багдасаряна, Вардана Айвазяна, Карине Ачемян, Гегама Петросяна, Арсена Бабаяна и других. Все они участвовали в митинге против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять условия соглашения об окончании войны в Нагорном Карабахе.

По данным агентства «Интерфакс», полиция объясняет свои действия на площади Свободы тем, что проведение массовых собраний запрещено в условиях действующего в стране режима военного положения.

Беспорядки и протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после приятия трехстороннего соглашения лидерами России, Армении и Азербайджана по Карабаху. Согласно договоренностям, стороны конфликта должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в регион 1960 военнослужащих.