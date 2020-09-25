Лидера оппозиции Армении Царукяна арестовали

Суд Еревана арестовал председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лидеру армянской оппозиции предъявлено обвинение в организации предвыборных взяток. Как сообщили в Службе национальной безопасности (СНБ) страны, случаи взяточничества в рядах партии имели место во время парламентских выборов 2017 года.

Адвокат политика заявил о намерении обжаловать решение суда. Сам Царукян выразил мнение, что дело против него имеет политическую подоплеку.

В июне Царукян стал фигурантом трех уголовных дел. В первом речь идет о компаниях депутата в сфере игорного бизнеса, из-за незаконной деятельности которых бюджет недополучил 60 миллионов долларов. Второе связано со взятками, третье — с незаконным присвоением земельных участков. 16 июня он был лишен депутатской неприкосновенности.

«Процветающая Армения» — вторая по численности фракция в национальном собрании после правящего блока «Мой шаг».