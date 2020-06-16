В Армении задержали более сотни протестующих возле парламента

В Армении полиция задержала более сотни сторонников оппозиционного депутата Гагика Царукяна, протестующих возле здания парламента. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает «Sputnik Армения».

Депутаты обсуждают вопрос о лишении мандата и начале уголовного преследования Царукяна, лидера фракции «Процветающая Армения». Сторонники политика собрались на несанкционированный митинг. В отделения доставлены 103 человека.

Ранее Служба национальной безопасности Армении сообщила, что Царукян стал фигурантом трех уголовных дел. В первом речь идет о компаниях депутата в сфере игорного бизнеса, из-за незаконной деятельности которых бюджет недополучил 60 миллионов долларов. Второе связано со взятками, третье — с незаконным присвоением земельных участков.

«Процветающая Армения» — вторая по численности фракция в национальном собрании после правящего блока «Мой шаг».

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