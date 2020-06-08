В Армении сменили руководство силовых ведомств

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сменил руководство нескольких силовых ведомств страны. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает «Новости-Армения».
Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил назначен генерал-лейтенант Оник Гаспарян, директором Службы национальной безопасности — полковник Аргишти Кярамян, начальником полиции — полковник Ваге Казарян. Решение официально вступит в силу, когда будет подписано президентом. Премьер поблагодарил предыдущих руководителей силовых ведомств. Причина их отставок не указана.
Уволенный глава Генштаба Артак Давтян попал в скандал из-за пышной свадьбы своего сына, устроенной во время режима чрезвычайного положения, которое было введено в Армении из-за охватившей страну пандемии коронавируса.
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