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Сын главы Генштаба Армении закатил свадьбу на 100 человек во время режима ЧП

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Фото: Hraparak TV / YouTube

Сын начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артака Давтяна женился и закатил пышную свадьбу во время режима чрезвычайного положения (ЧП), действующего в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщают «Новости — Армения» со ссылкой на местные СМИ.

Новобрачные венчались в церкви, затем в особняке Давтяна был устроен банкет, гостями которого стали более 100 человек. Новость вызвала бурную реакцию в соцсетях. В Армении запрещены массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Сообщалось, что вице-премьер Тигран Авинян по поручению премьер-министра Никола Пашиняна явился на свадьбу в сопровождении полицейских, чтобы прервать торжество. Однако затем эту информацию опровергли.

В то же время глава Генштаба заявил, что «у всех есть право на личную жизнь», и призвал журналистов «не вторгаться в личное пространство» его семьи.

По последним данным, в Армении заразились коронавирусом более 13 тысяч человек, 211 из них скончались. Пашинян, который подхватил коронавирус, оценил ситуацию в стране как критическую.

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