Пашинян мог заразиться коронавирусом от официанта без перчаток

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, предположительно, заразился коронавирусом от официанта, который подал ему стакан с водой во время рабочего совещания правительства. Об этом он заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Как вы знаете, во время таких совещаний на стол ставят стаканы с водой. Я заметил, что человек, подавший стакан, не был в перчатках. На месте сделал ему замечание и предложил заменить стакан», — сказал Пашинян.

Он отметил, что у официанта, который подал стакан, был лабораторно подтвержден коронавирус.

31 мая Пашинян и члены его семьи сдали тест на коронавирус. Их результаты оказались положительными. Ни у кого из инфицированных нет симптомов. Пашинян заявил, что продолжит работать из своей резиденции, чтобы не заразить окружающих людей пожилого возраста.

По данным на 1 июня, число выявленных случаев коронавируса в Армении увеличилось до 9282. Скончался 131 пациент, выздоровели 3386, в больницах находятся 5765 человек.

С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, который продлен до 13 июня. В середине мая в Армении заработал общественный транспорт, граждане должны совершать поездки в масках и перчатках. Открылись торговые центры, полностью отменен запрет на работу объектов общественного питания.

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