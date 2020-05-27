Пашинян заявил о начале второй волны коронавируса в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале второй волны коронавируса в стране. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«В связи с коронавирусом в стране сложилась довольно тяжелая ситуация. И мы, по сути, имеем дело со второй волной вируса», — сказал Пашинян на заседании правительства.

По словам премьера, власти знают, как добиться снижения распространения вируса до нуля. Необходимо следовать трем правилам: «носить маску, периодически дезинфицировать или мыть руки и поддерживать социальную дистанцию», заявил Пашинян.

Статистика показывает, что люди не научились жить с коронавирусом, однако он будет существовать в течение, как минимум, года, и к этому придется приспосабливаться, добавил премьер.

По данным на 27 мая, число выявленных случаев COVID-19 в Армении увеличилось до 7774. Скончались 98 пациентов, выздоровели 3255, в больницах находятся 4377 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!