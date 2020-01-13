В Грузии проверят заявления Саакашвили о госперевороте

МВД Грузии проведет следственную проверку после заявлений бывшего президента страны Михаила Саакашвили о том, что во время летних протестов страна была в шаге от государственного переворота. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве считают, что это заявление является достаточным для предположения о том, что в ходе летних событий при непосредственном участии и руководстве Саакашвили была осуществлена попытка свержения государственной власти силовым путем.

В МВД заявляют, что словам бывшего президента будет дана соответствующая правовая оценка.

Ранее Саакашвили, комментируя летние протесты в Тбилиси, заявил, что еще немного — и нынешние власти были бы свергнуты, однако «момент был упущен».

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В июне 2019 года власти Грузии обвинили Михаила Саакашвили в организации прошедших по стране летом этого года протестов. По словам занимавшего на тот момент пост премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе, экс-президент и его сторонники «использовали справедливый протест для своих провокационных целей».

Многотысячные протесты, перешедшие в столкновения с полицией, разгорелись в Грузии 20 июня 2019 года из-за участия российских депутатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В результате столкновений пострадали несколько сотен человек. Они начались под антироссийскими лозунгами, однако вскоре протестующие начали требовать системных реформ действующей власти и отставки ряда первых лиц государства.

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