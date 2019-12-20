Грузинская оппозиция решила устроить «судный день»

Лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе призвал устроить партии власти «судный день». Его слова передает «Первый канал» Грузии.

Вашадзе отметил, что его партия решила с января начать движение общенационального сопротивления. При этом чем именно будет заниматься это движение, он не уточнил. По его словам, таким образом общественность должна отреагировать на неадекватные ответы на требовании оппозиции, «которые у власти есть из-за упования властью».

Кроме того, Вашадзе заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» в настоящий момент переживает тяжелые времена. «Международное давление принимает совершенно новые стандарт и качество», — сказал он. По его словам, ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать на правящей партии и ее руководстве.

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С середины ноября в Грузии обострилось противостояние властей и оппозиции. В столице начали проходить акции протеста после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию. Изменения предполагали переход со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. Среди требований протестующих — досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и уход партии «Грузинская мечта» из власти.

Впервые эти требования прозвучали от оппозиции во время митингов в Тбилиси в конце июня. Тогда в результате неудачной попытки штурма 20 июня пострадали около 240 человек. Власти Грузии обвинили в случившемся сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили.

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