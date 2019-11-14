Тбилиси охватили акции протеста после попытки изменить Конституцию

В Тбилиси начались массовые акции протеста после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Поправки касались перехода со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. При этом призывы лидеров правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» к своим однопартийцам поддержать законопроект не принесли результата. Изменение Конституции одобрил 101 депутат, тогда как для принятия поправок требовалось как минимум 113 голосов.

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Сообщается, что в знак протеста у здания парламента началась акция, которая переросла в масштабные демонстрации в центре грузинской столицы. Выступающие призывают жителей города выходить на улицы и присоединяться к протесту.

При этом по итогам совещания лидеров оппозиционных партий стало известно, что основным требованием участников акции в Тбилиси станет проведение внеочередных парламентских выборов в Грузии.

Ранее лидер партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил о переходе страны на пропорциональную избирательную систему выборов парламента к 2020 году. Депутаты приступили к работе по внесению поправок в Конституцию в октябре, однако многие парламентарии от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения.

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