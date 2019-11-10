Протестующие в Грузии не смогли остановить показы фильма о геях

В кинотеатрах Тбилиси и Батуми, несмотря на протесты граждан, продолжаются показы шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает портал «Кавказ.Реалии».

Уточняется, что начавшиеся у зданий кинотеатров 8 ноября протесты продолжились и на следующий день, однако число участников акций заметно сократилось. По данным МВД, 27 человек были арестованы. В отношении трех из них ведется расследование за насилие и сопротивление полиции (согласно уголовному кодексу страны).

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Первые протесты начались в центре Тбилиси 8 ноября недалеко от кинотеатра «Амирани». После того как стемнело, число недовольных достигло нескольких сотен человек, колонна протестующих начала двигаться к кинотеатру. Некоторые из участников акций несли в руках горящие файеры и плакаты с текстом «Узаконивание и пропаганда мужеложства — геноцид народа». Среди протестующих были и священники, которые держали в руках церковные свечи и читали молитвы. Также люди скандировали националистические лозунги.

У входа в кинотеатр был организован полицейский кордон с целью не допустить протестующих в здание. К месту прибыл спецназ, оснащенный спецсредствами, в том числе щитами. При этом показ фильма не был отменен — по мере возможности полиция пропускала внутрь граждан, предъявивших билеты на просмотр.

Фильм «А потом мы танцевали» был снят шведским режиссером грузинского происхождения Леваном Акином. Впервые картину представили публике еще в мае в рамках неофициальной программы Каннского кинофестиваля. Фильм повествует о жизни молодого танцовщика Мераба, который влюбился в своего соперника Ираклия.

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