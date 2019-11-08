В Грузии начались протесты против фильма о геях

В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом пишет Sputnik.Грузия.

Отмечается, что противники кинокартины начали собираться у столичного концертного зала в районе 16:00 (15:00 мск). Однако после того как стемнело и число недовольных достигло нескольких сотен человек, колонна протестующих начала двигаться к кинотеатру. Некоторые из участников акций несут в руках горящие файеры и плакаты с текстом «Узаконивание и пропаганда мужеложства — геноцид народа». Среди протестующих присутствуют и священники, которые держат в руках церковные свечи и читают молитвы. Протестующие скандируют националистические лозунги.

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По словам лидера националистического движения «Грузинский марш» Сандро Брегадзе, участники акции протестуют не против зрителей или актеров, а «против явления». «Мы не хотим, чтобы грузинский мужчина, который является символом мужества во всем мире, был представлен в качестве гомосексуала», — говорит он. Во время акции протестующие демонстративно сожгли радужный флаг, на котором было написано «НЕТ ЛГБТ».

У входа в кинотеатр был организован полицейский кордон с целью не допустить протестующих в здание. К месту прибыл спецназ, который оснащен спецсредствами, в том числе щитами. При этом показ фильма не был отменен — по мере возможности полиция пропускает внутрь граждан, предъявивших билеты на просмотр.

Фильм «А потом мы танцевали» был снят шведским режиссером грузинского происхождения Леваном Акином. Впервые картина была представлена публике еще в мае в рамках неофициальной программы Каннского кинофестиваля, вызвав положительные отклики критиков. Сюжет картины повествует о жизни молодого танцовщика Мераба, который влюбился в своего соперника Ираклия.

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