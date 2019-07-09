Противники ЛГБТ в Грузии отказались протестовать рядом с антироссийским митингом

Участники акции против проведения в столице Грузии ЛГБТ-сообществом «Марша достоинства» отказались присоединиться к антироссийским протестам. Об этом сообщает «Первый канал» Грузии.

По словам одного из организаторов акции против ЛГБТ Гурама Палавандишвили, его сторонникам удалось добиться своей цели и предотвратить проведение в Тбилиси ЛГБТ-прайда. По его словам, участники акции хотят разойтись, потому что стоять у парламента не было их целью. «Деоккупация и Гахария меня не интересуют», — сказал Палавандишвили, добавив, что организованный им протест может переместиться к дому Бидзины, «чтобы не мешать акции против деоккупации».

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В ночь с 8 на 9 июля в Тбилиси одновременно прошли сразу четыре протестные акции. Две из них проходили на проспекте Руставели. Одни активисты требовали отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии, другие выступали против ЛГБТ-сообщества. Сотрудники правоохранительных органов расположили полицейский кордон и перекрыли дорогу, чтобы разделить демонстрантов, однако между ними все равно происходили столкновения.

В ходе протестов митингующие забрасывали друг друга бутылками, а один из участников антироссийской акции получил травму и был госпитализирован с пробитой пряжкой ремня головой. Причиной столкновений, по некоторым данным, стало то, что несколько участников антироссийского митинга присоединились к акции выступающих против проведения гей-парада.

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