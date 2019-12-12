Парламент Грузии подвергся «химической атаке»

Спикер грузинского парламент Арчил Талаквадзе заявил, что законодательный орган Грузии подвергся «химической атаке». Его слова приводит «Sputnik Грузия».

Так он прокомментировал произошедший в четверг, 12 декабря инцидент в стенах парламента: в зале заседаний была разлита неизвестная жидкость с сильным неприятным запахом. Талаквадзе утверждает, что из-за этого несколько человек пострадали и были доставлены в медицинские учреждения.

Он указал, что оценку произошедшему дадут правоохранительные органы, и, если виновные будут найдены, они будут строго наказаны. Он также отметил, что необходимо дать правовую оценку заявлениям радикальной организации «Стыдно», которая взяла на себя ответственность за произошедшее.

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Один из лидеров этой организации Нодар Рухадзе заявил, что правоохранительные органы не смогут ничего доказать, при этом подтвердив ее причастность к инциденту. Он заверил, что разлитое вещество было безопасным, а саму акцию назвал мирным способом протеста против политики «прогнившего парламента».

С 14 ноября в Грузии продолжаются акции протестов, которые начались после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию. Изменения предполагали переход со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. Среди требований протестующих — досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и уход партии «Грузинская мечта» из власти.

Впервые эти требования прозвучали от оппозиции во время митингов в Тбилиси в конце июня. Тогда в результате неудачной попытки штурма 20 июня пострадали около 240 человек. Власти Грузии обвинили в случившемся сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили.

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