Протестующие в Грузии анонсировали начало митингов в регионах страны

Объединенная оппозиция Грузии намерена провести акции протеста в регионах страны, заявил лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что митинги начнутся на следующей неделе с города Кутаиси. По словам Вашадзе, до начала акций в регионе протестующие вновь попытаются пикетировать парламент в Тбилиси.

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Ранее грузинская полиция провела спецоперацию в Тбилиси, чтобы оттеснить участников акции протеста с площади перед зданием парламента. Сотрудники грузинского полицейского спецназа, используя водомет, освободили все входы в парламент, перекрыв автобусами прилегающие к зданию улицы. МВД Грузии сообщило о трех пострадавших и 28 задержанных.

Митинги в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию. Изменения предполагали переход со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. Среди требований протестующих — досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и уход партии «Грузинская мечта» из власти.

Впервые эти требования прозвучали от оппозиции во время митингов в Тбилиси в конце июня. Тогда в результате неудачной попытки штурма 20 июня пострадали около 240 человек. Власти Грузии обвинили в случившемся сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили.

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