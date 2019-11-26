Спецназ разогнал митинг в Тбилиси водометами

Полиция Грузии провела спецоперацию в Тбилиси, чтобы оттеснить участников акции протеста с площади перед зданием грузинского парламента. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

Сотрудники грузинского полицейского спецназа, используя водомет, освободили все входы в парламент, перекрыв автобусами прилегающие к зданию улицы. МВД Грузии сообщило о трех пострадавших и 28 задержанных. В настоящее время несколько десятков протестующих находятся в палаточном городке на площади у парламента и продолжают акцию.

Материалы по теме Не так сел Грузины штурмуют парламент и требуют отставок. Что заставило людей выйти на улицы?

В понедельник, 25 ноября, лидеры оппозиции призвали своих сторонников к пикетированию входов в здание парламента, чтобы не допустить проведение пленарного заседания. Депутаты от оппозиционных партий объявили бойкот работе органа власти, многие из них участвуют в протестных акциях.

19 ноября лидеры грузинской оппозиции сообщили о готовности еженедельно проводить акции протеста возле здания парламента в Тбилиси. Протестующие, которых ранее разогнали правоохранительные органы, вновь разбили палаточный городок в центре грузинской столицы.

Митинги в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию. Изменения предполагали переход со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. Среди требований протестующих — досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и уход партии «Грузинская мечта» из власти.

Впервые эти требования прозвучали от оппозиции во время митингов в Тбилиси в конце июня. При этом изначально люди вышли на улицы с антироссийскими лозунгами после скандала на заседании Межпарламентской ассамблеи православия — ряду депутатов не понравилось, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, председательствующий на сессии, занял кресло спикера.

В результате неудачной попытки штурма 20 июня пострадали около 240 человек. Власти Грузии обвинили в случившемся сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru