Бывший СССР
 
Последние новости
Раскрыт план штурма Грозного неисправными танками
Российского олимпийского чемпиона дисквалифицировали
Взятие в плен российских танкистов в Чечне объяснили фразой «Так получилось»
Названы самые популярные у россиян курорты Турции
Покупателям жилья в России дадут возможность заработать на ремонт
Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей
Россия запустила «запрещенный» США спутник
Северокорейские браконьеры снова попались ФСБ
К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна
К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей
Новости партнеров

Спецназ разогнал митинг в Тбилиси водометами

Перейти в «Мою Ленту»

Полиция Грузии провела спецоперацию в Тбилиси, чтобы оттеснить участников акции протеста с площади перед зданием грузинского парламента. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

Сотрудники грузинского полицейского спецназа, используя водомет, освободили все входы в парламент, перекрыв автобусами прилегающие к зданию улицы. МВД Грузии сообщило о трех пострадавших и 28 задержанных. В настоящее время несколько десятков протестующих находятся в палаточном городке на площади у парламента и продолжают акцию.

В понедельник, 25 ноября, лидеры оппозиции призвали своих сторонников к пикетированию входов в здание парламента, чтобы не допустить проведение пленарного заседания. Депутаты от оппозиционных партий объявили бойкот работе органа власти, многие из них участвуют в протестных акциях.

19 ноября лидеры грузинской оппозиции сообщили о готовности еженедельно проводить акции протеста возле здания парламента в Тбилиси. Протестующие, которых ранее разогнали правоохранительные органы, вновь разбили палаточный городок в центре грузинской столицы.

Митинги в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию. Изменения предполагали переход со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. Среди требований протестующих — досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и уход партии «Грузинская мечта» из власти.

Впервые эти требования прозвучали от оппозиции во время митингов в Тбилиси в конце июня. При этом изначально люди вышли на улицы с антироссийскими лозунгами после скандала на заседании Межпарламентской ассамблеи православия — ряду депутатов не понравилось, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, председательствующий на сессии, занял кресло спикера.

В результате неудачной попытки штурма 20 июня пострадали около 240 человек. Власти Грузии обвинили в случившемся сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Итоги разгона акции в Тбилиси: 28 задержанных, трое пострадавших
Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии
В Грузии вновь начались столкновения с протестующими
Грузинская оппозиция заявила об отсутствии «руки Москвы» в протестах
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:4121 ноября

Линия раскола

15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
09:49Сегодня

Украина назвала военные учения в Донбассе отработкой прорыва врага

09:17Сегодня

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

00:33Сегодня

Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии

Бывший СССР00:0620 ноября

«Радушно — это не про Россию»

Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
21:3625 ноября

Украинского чиновника выгнали из бара за критику песен Газманова

19:4525 ноября

Зеленский пообещал заставить Россию вернуть «похищенное» имущество с кораблей

17:4825 ноября

Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения

Бывший СССР00:0118 ноября

«Этот кризис очевиден. Им очень тяжело»

Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?
17:3925 ноября

Генштаб Украины оценил вероятность военной агрессии России

17:3125 ноября

В Туркмении заблокировали «Википедию» из-за обидных слов в статье о президенте

17:2725 ноября

Большинство украинцев захотели прямых переговоров Зеленского с Путиным

Россия
Взятие в плен российских танкистов в Чечне объяснили фразой «Так получилось»
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Раскрыт план штурма Грозного неисправными танками
Все материалы
Мир
Северокорейские браконьеры снова попались ФСБ
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Сотни человек пострадали от мощного землетрясения в Албании
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Проникшую к поместью Трампа китаянку посадили в тюрьму
Пошли стеной
 
Неизвестные военные самолеты атаковали север Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Украина назвала военные учения в Донбассе отработкой прорыва врага
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Спецназ разогнал митинг в Тбилиси водометами
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии
Все материалы
Экономика
К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Мировую экономику захотели считать по-новому
Здание РейхстагаЗа поддержкой в Бундестаг
Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
Банки стали быстрее «сдавать» россиян коллекторам
Три пенсии вместо одной
Как разобраться в пенсионной системе и начать откладывать на старость
Назван лучший «Снежок» в России
Все материалы
Силовые структуры
Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой
«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»
Молодая следовательница покончила с собой. Родные говорят, что ее изнасиловал коллега
Раскрыта личность готовившего госпереворот в России террориста
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Отец погибшей девочки напал на ее лечащего врача
Криминальные узы
Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга
Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты меры по предотвращению преждевременной смерти
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Названа опасность злоупотребления мандаринами
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
В США вспомнили аналог российского придонного ядерного «Скифа»
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
У «Прогресс МС-13» нашли поломки перед запуском
Все материалы
Спорт
Российского олимпийского чемпиона дисквалифицировали
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
Зюганов поспорил с РУСАДА о народе-победителе и напомнил о Великой Отечественной
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Стала известна дата боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Алина Загитова«Она заплакала, и это было лишним»
Косторная побила мировой рекорд, Загитова стала третьей. Чем запомнился Гран-при в Японии
Американский хоккеист описал бесплатные пьянки с девушками в России
Все материалы
Культура
Умер советский диссидент и писатель Михаил Хейфец
Мистика да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
Ар Келли заставил свою «секс-рабыню» сделать два аборта на дому
Владимир МединскийКак министр культуры врет россиянам
Что происходит с цензурой и российским кино на словах и на самом деле
Умер актер из фильма «Золотой теленок»
«Вступление Красной гвардии в Кремль. Москва, 2 ноября 1917 года»«Ночная бомбардировка Кремля была актом вандализма»
Как Казимир Малевич уничтожал главные культурные святыни России
Назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
Все материалы
Интернет и СМИ
Парень обвинил возлюбленную в умышленной беременности и прослыл безответственным
Великое советское завтра
 
Домашнее задание о «жирной» девочке разъярило мать первоклассницы
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Малышева перечислила главные опасности для офисных сотрудников
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
В России закончились IP-адреса
Все материалы
Ценности
Самую красивую в мире женщину заперли в стеклянном боксе
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Гостья пришла на свадьбу в длинном белом платье и была обругана
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Работница маникюрного салона разделала мясо оленя на глазах у клиенток
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Самая красивая в мире женщина выложила фото в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Названы самые популярные у россиян курорты Турции
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Делавший селфи турист ушел под воду в затопленной Венеции и попал на видео
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Россияне признались в любви к плацкарту
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Сотни туристов заболели опасным вирусом во время роскошного круиза
Все материалы
Из жизни
Невеста отказалась бросить убийцу даже после рассказа о его зверствах
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Женщина родила ребенка с двумя головами и тремя руками
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Отец решил завести детей с бывшим парнем своей дочери
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Полуголые официантки попали на видео и заинтересовали полицию
Все материалы
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Новый Renault Sandero получит гибридную версию
Раскрыт дизайн обновленной Lada 4x4
В России на продажу выставили мотоцикл за 13 миллионов рублей
Все материалы
Дом
Покупателям жилья в России дадут возможность заработать на ремонт
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Определена стоимость аренды жилья в Сочи на Новый год
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Российские квартиры оказались невостребованными
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Россияне раскрыли смысл покупки второго жилья
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы