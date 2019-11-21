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В Грузии вновь начались столкновения с протестующими

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В Тбилиси возле здания правительства Грузии вновь произошли столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

В ходе массовой акции протеста лидеры и сторонники оппозиции пытались прорвать линию оцепления полиции и заблокировать здание грузинского кабинета министров. В результате участники протестов символически повесили замок на ограду офиса правительства Грузии. Сообщается, что они намерены продолжать акцию. «Все равно запрем вас на замок!» — скандируют протестующие.

«Главное не то, повешен замок или нет. Вот что сейчас произошло: все правительство сбежало через задний выход. Им так и придется убегать через задние выходы и тайком передвигаться по столице. Потому что мы действительно не дадим им того комфорта, чтобы они в привычном режиме продолжили жизнь», — заявил член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.

19 ноября лидеры грузинской оппозиции сообщили о готовности еженедельно проводить акции протеста возле здания парламента в Тбилиси. Протестующие, которых ранее разогнали правоохранительные органы, вновь разбили палаточный городок в центре грузинской столицы.

Митинги в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию. Изменения предполагали переход со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. Среди требований протестующих — досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и уход партии «Грузинская мечта» из власти.

Впервые эти требования прозвучали от оппозиции во время митингов в Тбилиси в конце июня. При этом изначально люди вышли на улицы с антироссийскими лозунгами после скандала на заседании Межпарламентской ассамблеи православия — ряду депутатов не понравилось, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, председательствующий на сессии, занял кресло спикера.

В результате неудачной попытки штурма 20 июня пострадали около 240 человек. Власти Грузии обвинили в случившемся сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили.

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