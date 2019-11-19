Грузинская оппозиция после разгона вернулась в центр Тбилиси

Участники протестных акций в центре Тбилиси, которых накануне разогнали правоохранительные органы, вновь расставили палатки у здания парламента Грузии. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Протестующие установили около 10 палаток на площади перед парламентом. «Ничего не меняется, и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается», — заявил один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Акакий Бобохидзе.

По его словам, утром во вторник, 19 ноября, в городском суде Тбилиси пройдут процессы над 37 задержанными накануне за хулиганство и неповиновение требованиям полиции. «Все эти люди задержаны по политическим мотивам, и мы будем требовать их немедленного освобождения», — добавил политик.

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18 ноября грузинская полиция применила спецтехнику во время разгона протестов возле здания парламента в Тбилиси. Перед началом спецоперации правоохранители дали участникам акции протеста полчаса на то, чтобы покинуть площадь у парламента.

Митинги в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию Грузии. Изменения предполагали переход со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. Среди требований протестующих — досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и уход партии «Грузинская мечта» из власти.

Требования провести реформу выборного законодательства и досрочные выборы в парламент впервые прозвучали от оппозиции во время митингов в Тбилиси в конце июня. При этом изначально люди вышли на улицы с антироссийскими лозунгами после скандала на заседании Межпарламентской ассамблеи православия — ряду депутатов не понравилось, что Сергей Гаврилов, председательствующий на сессии, занял кресло спикера.

В результате неудачной попытки штурма 20 июня пострадали около 240 человек. Власти Грузии обвинили в случившемся сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили.

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