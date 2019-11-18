Спецназ начал силовой разгон митинга у парламента в Тбилиси

Полиция Грузии начала силовые действия по разблокированию входов в здание парламента в Тбилиси. Об этом сообщает «Интерфакс».

Перед началом спецоперации полиция дала участникам акции протеста полчаса на то, чтобы покинуть площадь у парламента.

Сообщается, что протестующие пытаются оказывать сопротивление, однако под давлением превосходящих сил полиции им приходится отступать.

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Как сообщалось ранее, на прошедшей в воскресенье акции собрались несколько тысяч протестующих, которые разбились на две группы. Первая требовала провести досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и беспристрастной избирательной администрации, а вторая выступала за уход партии «Грузинская мечта» из власти.

Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии. Поправки касались перехода со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. Призывы лидеров правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» к однопартийцам поддержать законопроект не принесли результата.

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