Тбилиси вновь охватили акции протеста

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Очередная акция протеста оппозиции началась в Тбилиси. Как пишет издание «Грузия Online», тысячи протестующих собрались перед парламентом Грузии и гостиницы «Рэдиссон».

Митингующие требуют провести досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и беспристрастной избирательной администрации. Другие протестующие, которые должны собраться у отеля, будут выступать за уход партии «Грузинская мечта» из власти.

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Как пишет ТАСС, из-за митингов по-прежнему перекрыт проспект Руставели. Там с 14 ноября разбиты палатки, люди в них ночуют, жгут костры в жестяных бочках, им раздают бесплатный кофе и чай. На месте проведения митинга усилены меры безопасности.

Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии. Поправки касались перехода со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. При этом призывы лидеров правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» к своим однопартийцам поддержать законопроект не принесли результата.

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