Власти Грузии объявили новые протесты незаконными

Акции протеста в Тбилиси вышли за рамки закона, заявили в Министерстве внутренних дел Грузии. Об этом передает ТАСС.

Такую оценку в ведомстве дали митингу, который прошел в воскресенье, 17 ноября, на проспекте Руставели у здания парламента и гостиницы «Рэдиссон». В МВД считают, что эта акция «приняла противозаконный характер», поскольку ее участники заблокировали все входы и выходы в здание органа государственной власти, к чему их открыто призывали политические лидеры протестного движения.

«Несмотря на ряд призывов и предупреждений со стороны МВД, свобода собраний и выражений вышла за рамки закона», — резюмировали в ведомстве.

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Как сообщалось ранее, на прошедшей в воскресенье акции собрались несколько тысяч протестующих, которые разбились на две группы. Первая требовала провести досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и беспристрастной избирательной администрации, а вторая выступала за уход партии «Грузинская мечта» из власти.

Проспект Руставели в центре Тбилиси заблокирован с 14 ноября. Там разбиты палатки для ночевки протестующих, установлены жестяные бочки для костров. Участникам акции раздают бесплатный кофе и чай. На месте проведения митинга усилены меры безопасности.

Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии. Поправки касались перехода со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. При этом призывы лидеров правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» к своим однопартийцам поддержать законопроект не принесли результата.

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