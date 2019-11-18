Разгон протестов возле парламента Грузии сняли на видео

Грузинская полиция применила спецтехнику во время разгона протестов возле здания парламента в Тбилиси. Видеозапись с места событий публикует издание «Грузия Online».

На кадрах видно, как некоторые протестующие попытались вступить в драку с рядами ОМОНа, однако большинство участников митинга старается держаться подальше. Люди держат транспаранты и файеры. Кроме того, очевидцы засняли спецтехнику — одна из машин оборудована водометом, на крыше другой можно заметить установку, внешне напоминающую акустическое оружие для подавления массовых протестов.

Митинги в Грузии начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию. Изменения предполагали переход со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. Среди требований протестующих — досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и уход партии «Грузинская мечта» из власти.

Материалы по теме Не так сел Грузины штурмуют парламент и требуют отставок. Что заставило людей выйти на улицы?

Требования провести реформу выборного законодательства и досрочные выборы в парламент впервые прозвучали от оппозиции во время митингов в Тбилиси в конце июня. При этом изначально люди вышли на улицы с антироссийскими лозунгами после скандала на заседании Межпарламентской ассамблеи православия — ряду депутатов не понравилось, что Сергей Гаврилов, председательствующий на сессии, занял кресло спикера.

В результате неудачной попытки штурма 20 июня пострадали около 240 человек. Власти Грузии обвинили в случившемся сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!