Грузинская оппозиция заявила об отсутствии «руки Москвы» в протестах

В акциях протеста в Тбилиси отсутствуют «руки Москвы и Вашингтона», заявила бывший спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе в интервью газете «Известия».

«Нам удалось убрать совершенно неправильное направление протестов, которое принимали грузинские митинги. Здесь вы не увидите ни одного антироссийского или другого внешнеполитического лозунга», — сказала политик.

По ее словам, протесты вызваны цинизмом и безответственным отношением властей к грузинскому народу и оппозиционным силам. «Этот цинизм довел людей до предела», — отметила Бурджанадзе. При этом она уточнила, что грузинский народ добивается гарантии справедливых парламентских выборов в стране.

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19 ноября лидеры грузинской оппозиции заявили о готовности еженедельно проводить акции протеста возле здания парламента в Тбилиси. Протестующие, которых ранее разогнали правоохранительные органы, вновь разбили палаточный городок в центре грузинской столицы.

Митинги в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию. Изменения предполагали переход со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. Среди требований протестующих — досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и уход партии «Грузинская мечта» из власти.

Впервые эти требования прозвучали от оппозиции во время митингов в Тбилиси в конце июня. При этом изначально люди вышли на улицы с антироссийскими лозунгами после скандала на заседании Межпарламентской ассамблеи православия — ряду депутатов не понравилось, что Сергей Гаврилов, председательствующий на сессии, занял кресло спикера.

В результате неудачной попытки штурма 20 июня пострадали около 240 человек. Власти Грузии обвинили в случившемся сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили.

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