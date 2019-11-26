Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии

Участники проходящей в Тбилиси акции протеста освистали президента Грузии Саломе Зурабишвили, когда она выходила из ресторана. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие узнали о местоположении лидера страны из социальной сети Facebook. Они пытались войти в заведение, но президентская охрана не дала им этого сделать. Участники акции заявили, что считают Зурабишвили «негодным президентом» и хотят, чтобы она и другие представители власти знали, что им «нигде не будет комфортно».

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Охрана президента перекрыла вход в кафе и вызвала дополнительные силы полиции. Зурабишвили добралась до автомобиля по специально организованному коридору. Демонстранты, собравшиеся у заведения, освистали лидера страны и назвали ее «слугой».

Митинги в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию Грузии. Изменения предполагали переход со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. Среди требований протестующих — досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и уход партии «Грузинская мечта» из власти.

Требования провести реформу выборного законодательства и досрочные выборы в парламент впервые прозвучали от оппозиции во время митингов в Тбилиси в конце июня. При этом изначально люди вышли на улицы с антироссийскими лозунгами после скандала на заседании Межпарламентской ассамблеи православия — ряду депутатов не понравилось, что Сергей Гаврилов, председательствующий на сессии, занял кресло спикера.

В результате неудачной попытки штурма 20 июня пострадали около 240 человек. Власти Грузии обвинили в случившемся сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили.

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