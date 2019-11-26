Протестующие в Грузии заявили о достижении цели

Проведение пленарного заседания парламента Грузии под охраной усиленных нарядов полиции и при максимальных мерах безопасности для депутатов означает, что протестующие добились своей цели. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе, передает телеканал «Рустави-2».

«С обеих сторон парламента дорога перекрыта, стоят робокопы (спецназ — прим. «Ленты.ру»). "Грузинская мечта" (правящая партия — прим. «Ленты.ру») лишь такой ценой может проводить сессию в парламенте. Именно это и было нашей целью», — заявил политик. При этом он отметил, что протестующие хотели показать всей Грузии и всему миру, что власть находится «в крайне тяжелом положении».

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Сейчас здание грузинского парламента продолжает оставаться оцепленным, сообщает «Sputnik Грузия». Оппозиция продолжает акцию на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Утром протестующие вновь попытались заблокировать здание парламента, однако полиция их не пропустила.

Ранее грузинская полиция провела спецоперацию в Тбилиси, чтобы оттеснить участников акции протеста с площади перед зданием парламента. Сотрудники грузинского полицейского спецназа, используя водомет, освободили все входы в парламент, перекрыв автобусами прилегающие к зданию улицы. МВД Грузии сообщило о трех пострадавших и 28 задержанных.

Митинги в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию. Изменения предполагали переход со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. Среди требований протестующих — досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и уход партии «Грузинская мечта» из власти.

Впервые эти требования прозвучали от оппозиции во время митингов в Тбилиси в конце июня. Тогда в результате неудачной попытки штурма 20 июня пострадали около 240 человек. Власти Грузии обвинили в случившемся сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили.

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