Бывший президент Армении сравнил революцию 2018 года и белорусские протесты

Бывший президент Армении Роберт Кочарян сравнил «бархатную революцию» на его родине в 2018 году и происходящие в Белоруссии протесты, передает РБК.

По словам Кочаряна, у этих событий много общего, революции на пространстве бывшего СССР «трафаретно» похожи по своим технологиям, поэтому проще перечислить различия. Например, у западных стран разное отношение к Армении и Белоруссии.

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«Власть в Армении объективно была гораздо более толерантна к инакомыслию, Республиканская партия Армении (РПА) и президент достаточно активно сотрудничали с западными странами. У нас не было политзаключенных, избиений журналистов, таинственных исчезновений», — сказал Кочарян. Однако с началом протестов в апреле 2018 года отношения Еревана с Европой резко изменились, добавил он.

Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах. Затем пост занял Серж Саргсян, который ушел в отставку в 2018 году после массовых протестов, инициированных нынешним премьер-министром Николом Пашиняном. Кочарян и Саргсян были лидерами РПА.

В 2018 году Кочаряна арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в 2008-м. Ему вменяли разгон протестных акций после выборов президента, в ходе которого погибли десять человек. Кочаряна несколько раз освобождали и снова арестовывали, сейчас он на свободе.

В Белоруссии три недели продолжаются массовые протесты после президентских выборов, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов.