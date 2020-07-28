Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.

Симоньян 18 июля написала, что «в ответ на многолетнее добро и защиту» от России власти Армении не признали присоединение Крыма к РФ, посадили «неизменного союзника» Москвы экс-президента Роберта Кочаряна и «наводнили» республику антироссийскими НКО, которые обучают российскую молодежь, как свергать власть. «Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе», — заявила Симоньян.

Пашинян напомнил, что Армения не признала и независимость Нагорного Карабаха, но это не мешает ей выступать гарантом его безопасности.

Он также заявил, что союзник и партнер России в Армении — армянский народ, а не конкретные политические деятели, которые «в течение долгого времени позиционировали себя в качестве единоличного союзника» Москвы.

Что касается НКО, то они были созданы и функционировали как раз при правлении Кочаряна и Сержа Саргсяна, когда в России «никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства Армении», добавил Пашинян.

Ранее Пашинян прокомментировал столкновения армян и азербайджанцев в России. «Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений», — заявил он.