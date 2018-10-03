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Парламент Армении отверг предложение Пашиняна провести выборы в декабре

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Парламент Армении выступил против предложения премьер-министра Никола Пашиняна провести внеочередные выборы депутатов в декабре. Три из четырех партий выступили за то, чтобы назначить голосование на весну 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Против выборов в декабре выступили представители Республиканской партии, «Дашнакцутюн» и «Процветающей Армении» («Царукян»). Если выборы состоятся в мае, они готовы не выдвигать своего кандидата на пост главы правительства. С предложением Пашиняна о досрочных выборах была согласна только фракция «Елк», которая была сформирована с участием партии премьера «Гражданский договор».

Позже, выступая перед депутатами, Пашинян вновь заявил, что внеочередные выборы в парламент должны пройти в декабре.

Заседание парламента началось с опозданием, поскольку не удавалось обеспечить кворум.

Говоря о критерии назначения новых министров, Пашинян заявил, что «партийная принадлежность не будет приоритетной», «первоочередными будут профессиональные возможности». Премьер добавил, что в ближайшем будущем не планирует подавать в отставку, передает «Новости-Армения».

2 октября Пашинян подписал указ об увольнении министров и губернаторов из партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Так премьер отреагировал на внесенные в парламент страны поправки в закон «О регламенте Национального собрания», которые затрудняют возможность для роспуска депутатов. Пашинян назвал законопроект контрреволюцией и собрал многотысячный митинг сторонников в Ереване.

В апреле Пашинян был организатором массовых акций протеста, которые начались после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был назначен на пост премьера. 8 мая Национальное собрание Армении избрало главой правительства Пашиняна.

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