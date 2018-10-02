В Армении объявили о контрреволюции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ об увольнении из правительства всех министров, представляющих в парламенте страны партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», а также губернаторов от этих партий. Об этом сообщает АМИ «Новости-Армения».

Так Пашинян отреагировал на внесенные в парламент страны поправки в закон «О регламенте Национального собрания», которые затрудняют возможность для роспуска парламента. «Если был вопрос о том, есть ли в Армении контрреволюционные силы или нет, то сейчас мы уже можем официально зафиксировать, что да, такие силы есть», — заявил он на митинге своих сторонников перед зданием парламента в момент подписания указа об отставке.

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Премьер-министр также пообещал покинуть свой пост, как только решение об освобождении от должности министров и губернаторов юридически вступит в силу. «Я подам в отставку. Через семь дней парламент должен избрать премьера, если премьер не будет избран, то будет второй тур. Если за это время парламент не избирает нового премьера, то пройдут досрочные парламентские выборы», — пояснил Пашинян.

8 мая Национальное собрание Армении избрало премьер-министром лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» («Исход»), организатора протестных акций Никола Пашиняна. За него проголосовали 59 депутатов, в том числе члены правящей Республиканской партии Армении, против — 42.

Выборы нового главы правительства прошли на фоне политического кризиса в стране. Все началось в середине апреля с митингов после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра от правящей партии. Тогда же Пашинян в ультимативной форме потребовал избрать премьер-министром себя.

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