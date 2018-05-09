Политик разъяснил особенности революции по-армянски

Президент Армении Армен Саркисян рассказал, чем протестные акции в стране отличаются от похожих событий в других государствах. Его речь в парке Победы в Ереване передает Sputnik Armenian.

«Это была "бархатная", ненасильственная — называйте, как хотите, но я считаю ее революцией по-армянски, где не пострадали люди, не было насилия и жертв», — сказал Саркисян. Президент добавил, что гражданам предстоит построить такую страну, куда будут возвращаться их соотечественники.

Саркисян пообещал, что новое правительство будет сформировано в сроки. «Работать с новым кабмином мы собираемся в порядке, предусмотренном конституцией и законами», — отметил он.

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Национальное собрание Армении 8 мая избрало премьер-министром лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» («Исход»), организатора протестных акций Никола Пашиняна. За него проголосовали 59 депутатов, в том числе члены правящей Республиканской партии Армении, против — 42.

Выборы нового главы правительства прошли на фоне политического кризиса в стране. Все началось в середине апреля с митингов после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра от правящей партии. Тогда же Пашинян в ультимативной форме потребовал избрать премьер-министром себя.

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