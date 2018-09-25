Пашиняна решили засудить

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя в 2008 году, подал в суд иск о защите чести и достоинства к премьер-министру страны Николу Пашиняну. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Кочарян требует защиты чести и достоинства от публично произнесенной клеветы», — сообщили агентству в Судебном департаменте Армении.

Адвокат Кочаряна Айк Алумян уточнил, что речь идет о заявлении премьера, в котором он комментировал освобождение Кочаряна под подписку о невыезде. «Говорят, он неприкосновенен. Что значит неприкосновенен? То есть можно организовать убийство людей и говорить "я неприкосновенен"? Где это написано?» — говорил Пашинян в августе, напоминает агентство.

«Кочаряну не выдвинуто обвинение в организации убийства людей. Заявление премьера недопустимо», — указал Алумян. Кочарян требует от суда обязать Пашиняна выступить с публичными извинениями.

В конце июля Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя во время событий 1-2 марта 2008 года. Тогда Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями, десять человек погибли. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов.

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