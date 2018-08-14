Армяне пришли в ярость из-за освобождения бывшего президента страны

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В Ереване активисты сорвали пресс-конференцию бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который накануне был отпущен из-под стражи. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает агентство «Новости-Армения».

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Экс-глава государства, обвиняемый в свержении конституционного строя страны в 2008 году, должен был дать пресс-конференцию в одном из бизнес-центров армянской столицы. Митингующие начали свою акцию ранним утром, через некоторое время они ворвались внутрь здания и бросились по лестницам на верхний этаж с криками «убийца».

Организаторы пресс-конференции закрыли двери в зал, где должно было пройти мероприятие, однако активистам удалось войти в помещение. Они заявили, что новые власти Армении пытаются выполнять свои полномочия в рамках конституции и установить правосудие в стране. «Но, помимо властей, есть свободные граждане, которые готовы принять участие в процессе восстановления справедливости. Мы, стоящие здесь, заявляем, что несправедливости больше не будет в Армении», — заявил активист Давид Петросян. Демонстранты проскандировали ряд лозунгов «трусливый президент», «пожизненное», «убийца», «он не наш президент», заявили, что Кочарян не имеет права давать пресс-конференцию, после чего покинули зал.

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Затем демонстранты направились к зданию Генеральной прокуратуры Армении, где потребовали у обращения в Кассационный суд с целью пересмотра решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения Кочаряна. Начальник управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Вааг Мурадян сообщил, что такой вариант развития событий возможен.

«Наш главный посыл — немедленно арестуйте Роберта Кочаряна. Мы надеемся, что [премьер-министр Армении] Никол Пашинян прикажет прокуратуре арестовать убийцу. Если дело поступит в Кассационный суд, я верю, что оно будет раскрыто», — заявил «Радио Азатутюн» (местная служба «Радио Свобода») отец активиста, убитого во время событий 1-2 марта 2008 года.

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13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента страны Роберта Кочаряна, отменив решение суда первой инстанции и освободив экс-главу государства из-под стражи.

В конце июля Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя во время событий 1-2 марта 2008 года. Тогда Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов.

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