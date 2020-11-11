Пашинян признался в угрозе потерять в боях весь Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации на своей странице в Facebook заявил, что при продолжении боевых действий была угроза лишиться как столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерта, так и большинства оборонительных районов в регионе.

«Генштаб мне докладывал, что с ресурсами у нас проблемы. И политическое руководство Арцаха разделяло эту позицию. Подписанным документом мы получили то, что не смогли бы удержать в случае продолжения. Степанакерт остался, по сути, беззащитным», — признался Пашинян.

По его словам, решение подписать перемирие было принято на основании оценки ситуации в зоне боевых действий. «Неслучайно в эти дни десятки военнослужащих с передовой отправляют видеоролики, где они поддерживают принятое решение. Это о чем говорит? О том, что они на месте лучше понимают ситуацию», — констатировал премьер-министр.

Накануне, 10 ноября Пашинян сообщил, что решение о прекращении боев в Нагорном Карабахе было принято по настоянию армии. По его словам, военные долго говорили о необходимости подобного шага из-за определенных проблем.

Совместное заявление, принятое Пашиняном, а также президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.