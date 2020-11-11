Пашинян объяснил подписание соглашения по Карабаху попыткой избежать коллапса

Армения была вынуждена подписать соглашение по Нагорному Карабаху, пытаясь избежать военного коллапса. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в Facebook, передает ТАСС.

«Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс», — объяснил Пашинян.

Накануне, 10 ноября, премьер-министр Армении сообщил, что решение о прекращении боев в Нагорном Карабахе было принято по настоянию армии. По его словам, военные долго говорили о необходимости подобного шага из-за определенных проблем.

В тот же день Пашинян сказал, что для предотвращения войны Армения должна была отдать Азербайджану пять районов вокруг Карабаха. Это решение, скорее всего, не поддержал бы армянский народ, отметил он.

Совместное соглашение, принятое лидерами Армении, Азербайджана и России, предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе 10 ноября. Армянские и азербайджанские силы остаются на занятых ими позициях, Баку также получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.

В Баку назвали случившееся победой. В Ереване потеря территорий вызвала массовые беспорядки, был избит спикер парламента.